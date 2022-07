Suite à la visite du Président américain, Joe Biden, dans la région et à ses promesses de financement à l’Autorité palestinienne, les parents de Taylor Force estiment qu’il a enfreint la loi américaine qui porte le nom de leur fils.

Taylor Force (28 ans), un touriste américain chrétien, a été assassiné par un terroriste palestinien alors qu’il était en vacances à Yaffo, en 2016. Lors de cet attentat, dix autres personnes avaient été blessées.

La loi Taylor Force qui a été signée en 2018 par le Président Donald Trump dispose qu’aucune aide financière américaine ne sera donnée à l’Autorité palestinienne tant que celle-ci continuera de financer les salaires des terroristes qui ont commis des attentats ainsi que les membres de leur famille. A l’époque où elle est passée, cette loi a entrainé des coupes drastiques dans les budgets américains alloués à l’Autorité palestinienne.

La loi dénombre trois exceptions: les hôpitaux de Jérusalem Est, les entreprises qui oeuvrent pour améliorer les sytèmes d’eau et d’eaux usées ainsi que les vaccins pour les enfants. Une condition cependant: vérifier que l’argent serve bien pour les buts énoncés.

Les parents de Taylor Force s’insurgent donc des promesses faites par Joe Biden aux Palestiniens, qui selon eux, ne sont pas en adéquation avec la loi. Le père de Taylor rappelle que l’argent américain destiné aux Palestiniens est gardé de côté afin de leur être remis le jour où ils se concentreront sur l’avenir de leurs enfants et plus sur le financement du terrorisme. En attendant, la famille Force attend de son Président qu’il veille à ne pas transférer des fonds qui, à coup sûr, ne serviront pas à des causes humanitaires mais bien aux salaires des terroristes.

Rappelons que lors de sa visite en Israël, Joe Biden a annoncé, outre le versement de 100 millions de dollars à l’hôpital Augusta Victoria, l’octroi d’une aide de 200 millions de dollars à l’UNRWA ainsi qu’une aide humanitaire de 15 millions de dollars aux Palestiniens dans le besoin, par l’intérmédiaire du programme alimentaire des Nations Unies.

Photo: FaceBook