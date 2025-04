Les parents de l’otage Matan Angrest, soldat enlevé par le Hamas le 7 octobre, ont décidé de publier ce soir (jeudi), des images de la vidéo de l’enlèvement de leur fils. Ils disposent de cet enregistrement depuis longtemps mais ils avaient décidé de ne pas le montrer au public. Aujourd’hui, ils ont changé d’avis.

La mère, Anat, a expliqué: « Nous avons décidé d’aller jusqu’au bout pour sortir notre fils de l’enfer. Ce soir, nous sommes contraints de publier des images de Matan, notre fils, au moment de son enlèvement – subissant un lynchage, battu par une foule. J’ai évité de regarder cette vidéo, que seul mon mari Hagay a vue jusqu’à récemment, mais j’ai compris que nous n’avons pas le choix. Je dois m’effacer et penser uniquement à ce que je dois faire pour prouver qu’il y a des personnes enterrées sous terre, en danger de mort immédiat – et qu’il est encore possible de les sauver. »

Anat a expliqué qu’elle voulait préserver l’intimité de son fils et n’avait donc pas publié ces images jusqu’à présent. « Cette situation nous pousse à faire des choses contraires à notre nature : au début, nous gardions le silence. Nous n’avons pas publié de documents, nous avons à peine publié sa première photo de captivité. Nous voulions protéger la vie privée de Matan et espérions qu’il serait bientôt libéré, qu’il raconterait ce qu’il voudrait raconter, et que cela lui appartiendrait. »

Avant de diffuser les images au public, Anat et Hagay ont montré la vidéo à leurs proches: « Des grands-parents survivants de la Shoah qui voient et vivent cela avec leur petit-fils bien-aimé. Une réalité illogique », déplore Anat avec douleur, »Nous travaillons à maintenir le moral de tous ceux qui s’inquiètent pour Matan: mes parents, les enfants, tous ceux qui lui sont proches et sont exposés à ces documents – cela affecte leur santé et la mienne, je le sens. »

Matan, qui a combattu avec ses camarades d’équipe à Nahal Oz, a été enlevé de son char et tabassé. La vidéo montre l’enlèvement de Matan avec en fond la foule gazaouie qui a envahi le poste militaire.