Le 26 janvier dernier, le Hamas a publié une vidéo de la soldate Daniela Gilboa, qu’il a enlevée de sa base le 7 octobre.

Aujourd’hui (mardi 09 juillet), plus de six mois plus tard, les parents de Daniela ont autorisé la publication de cette vidéo.

Daniela y déclare: ”Je n’ai pas besoin de nourriture, je n’ai pas besoin d’argent, je n’ai pas besoin de vêtements, de rien, uniquement que vous me rameniez à la maison. Je suis sous les bombes et le feu 24 heures sur 24 et j’ai peur pour ma vie. Pourquoi dois-je me sentir abandonnée et jetée? Ressaisissez-vous cher gouvernement et commencez à faire votre travail comme il faut. Ramenez-moi à la maison en vie. Et vous, ma chère famille, vous me manquez beaucoup et je vous aime, Papa, Maman, Nuni, Roïko. Je vous demande de tenir bon et de tout faire pour me ramener à la maison, tant que je suis encore en vie”.

Orly, la mère de Daniela, a dévoilé qu’elle avait reçu un nouveau signe de vie de sa fille, il y a deux mois, mais sans posséder plus de détails.

Ce matin, elle reconnaissait qu’elle voyait que sa fille déclamait un texte qu’on lui avait dicté dans cette vidéo du Hamas: ”Je vois la détresse dans laquelle se trouve ma fille. Elle a l’air déterminée mais elle dit les choses comme dans un jeu. Je reconnais cette capacité qu’elle a, de savoir jouer ce qu’on lui a dit de déclarer. Elle a l’air très forte pour ceux qui ne la connaissent pas mais après une analyse des images par un psychologue, nous pouvons dire qu’elle se trouve dans une situation psychologique difficile au même instant, malgré toute la force qu’elle dégage dans la vidéo. C’était il y a six mois, aujourd’hui je ne sais pas dans quel état elle se trouve”.