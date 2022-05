A la suite de l’autopsie réalisée hier sur le corps de la journaliste Shireen Abou Akleh, il a été conclu qu’il était impossible de déterminer si les tirs qui l’ont tuée provenaient du côté israélien ou palestinien.

La balle qui a touché Abou Akleh à la tête a été extraite et doit être analysée. Israël a proposé depuis le départ que les éléments soient examinées par des experts palestiniens et israéliens.

L’Autorité palestinienne a rejeté cette proposition et a fait savoir qu’elle ne transmettrait pas à Israël la balle qui a tué Abou Akleh. Les Palestiniens affirment que l’enquête est effectuée de manière indépendante et que leurs conclusions seront rendues à tous les acteurs concernés y compris aux Etats-Unis. Pour eux, et même en l’absence de preuves tangibles, tout porte à croire que la journaliste a été tuée par des tirs israéliens.

C’est la thèse développée par la chaine Al Jazeera, très influente sur la scène médiatique internationale. Dès l’annonce du décès d’Abou Akleh, il y était expliqué que les soldats israéliens avaient délibérement tiré sur la reporter.

Pendant ce temps, dans le monde, la version israélienne selon laquelle ce sont les tirs sauvages des terroristes palestiniens qui ont probablement tué Abou Akleh, peine à être entendue. Les responsables israéliens du Premier ministre au Chef d’Etat-major en passant par le ministre de la Défense ont pourtant vite réagi et ont apporté tout leur soutien aux soldats de Tsahal.

L’ONU a exigé la constitution d’une commission d’enquête.

Amnesty International appelle d’ores et déjà à »punir Israël ». D’après l’association, »le meurtre de la journaliste Shireen Abou Akleh est un rappel sanglant du système meurtrier dans lequel Israël enferme les Palestiniens », ainsi que l’a déclaré Salah Hagazi, le directeur adjoint d’Amnesty au Moyen-Orient.