Les Palestiniens propriétaires de terrains privés en Judée-Samarie savent ce qui les attend s’ils décident de vendre à des Juifs: tortures et peine de mort.

Jusqu’à maintenant, chaque particulier palestinien qui voulait vendre son terrain à des Juifs en Judée-Samarie devait fournir un certificat de propriété ou d’hérédité. Ce papier ne pouvait être produit que par la cour de la Charia située au sein de l’Autorité palestinienne. Dès que le vendeur se présentait, il était arrêté par les services secrets de l’AP et emmené pour une séance de tortures. De quoi dissuader ceux qui auraient des velléités semblables.

La seule échappatoire pour ces personnes, une fois la transaction réalisée, était de fuir à l’étranger. En 2019, le Dr Hagay Vinitsky, spécialiste du droit en Judée-Samarie de l’institut académique de la Charia et du droit, a adressé une demande à l’armée et à l’administration civile de la région et leur a proposé d’ouvrir aux vendeurs palestiniens, la possibilité de récupérer leur certificat d’héritage au sein de cours de la Charia en Israël, de l’autre côté de la ligne verte et ainsi de contourner l’AP.

En novembre 2021, cette possibilité a enfin été donnée. Cet outil devrait permettre de meiux protéger les vendeurs et ainsi de faciliter l’acquisition de terrains par les Juifs en Judée-Samarie.