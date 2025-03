Les terribles souffrances et tortures physiques de tous ordres sans cesse endurées depuis de longs mois dans les sinistres tunnels de Gaza par les Israéliens kidnappés le 7 octobre 2023 ont un impact très significatif sur l’ensemble de la société israélienne et pas seulement sur leurs proches. Et ce, quels que soit le « camp » politique ou idéologique auquel appartient chaque citoyen de l’Etat hébreu. D’autant que cette prise d’otages massive et sans précédent effectuée ce jour-là par le Hamas lui a permis depuis dix-huit mois d’exercer d’énormes pressions visant à accentuer davantage les divisions internes du pays et à dresser plus encore les « anti-Netanyahou » contre le gouvernement au pouvoir… Afin d’en parler, Richard Darmon reçoit donc cette semaine le psychanalyste Viviane CHETRIT-VATINE, présidente de la Société de Psychanalyse en Israël.