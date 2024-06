Le Dr Itay Pessah qui a pris en charge les quatre otages libérés samedi dernier par les forces israéliennes a répondu aux question d’Ofer Haddad sur la chaine 12. Il a expliqué que tous ont subi des sévices physiques et psychologiques, ”il ne faut pas se fier aux apparences”, insiste-t-il.

Le Dr Pessah développe: ”Ils ont subi des sévices physiques et psychologiques. Ils sont tous en état de sous-nutrition sévère, même si on ne le voit pas sur eux. Nous recueillons petit à petit les données médicales qui nous montrent à quel point leur captivité a été dure et combien leurs conditions de détention était compliquées. Les récits qu’ils en font sont très durs”.

Noa, Andrey, Shlomi et Almog ont passé toute une batterie de tests médicaux afin d’évaluer leur véritable état de santé et pour le moment, tout indique que le chemin de la convalescence va être long pour tous les quatre et prendra certainement plusieurs années.