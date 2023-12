D’après les premiers éléments de l’enquête, les trois otages étaient torses-nus et brandissaient un drapeau blanc quand les soldats sont arrivés à leur hauteur, lors de combats dans Shija’yyia.

Le lieu est vide de civils et de très durs combats s’y déroulent quotidiennement. A plusieurs reprises, les terroristes ont tenté d’attirer les soldats dans des guet-apens.

Néanmoins, Tsahal précise que d’après toutes les apparences, les soldats qui ont tiré sur les otages ont agi en violation des instructions d’ouverture du feu.

Quand ils ont tiré les trois otages sortaient d’un bâtiment, torses-nus, avec un bâton blanc. Un des soldats a crié ”Terorristes” et les soldats ont ouvert le feu. Deux des otages ont été tués. Le troisième est reparti dans le bâtiment. Il criait ”Au secours”, en hébreu. Les soldats lui ont intimé l’ordre de sortir et comme par le passé, des terroristes avaient usé de ce stratagème, ils sont restés persuadés qu’il s’agissait d’un terroriste. Néanmoins, le commandant des soldats sur place a donné l’ordre d’arrêter de tirer. C’est un soldat situé sur un autre angle qui a effectué le tir qui a été fatal au troisième otage.

Dans un bâtiment, non loin de l’endroit où le drame s’est produit, ont été trouvées des inscriptions en hébreu: ”SOS”, ”Trois otages” et ”Au secours”. Les soldats craignaient que ce bâtiment ne soit piégé et n’y sont pas entrés.

Depuis cette tragédie, les consignes aux soldats ont été précisées: ils savent désormais qu’ils peuvent se trouver face à des otages qui se sont enfuis ou ont été abandonnés et ils ont reçu des consignes pour prêter attention aux signaux qui peuvent les mettre sur cette piste comme des paroles en hébreu ou une personne qui lève les mains en l’air. Les consignes d’ouverture du feu ont également été réitérées auprès de tous les combattants.