Tsahal a annoncé aux familles des otages d’Alex Danzig et Yagev Buchshtav qu’ils étaient morts en captivité.

Le porte-parole de Tsahal a indiqué que ”les circonstances de leur mort dans les geôles du Hamas font l’objet d’une enquête. Tsahal oeuvre par différents moyens pour recueillir des renseignements sur les otages dans la Bande de Gaza”.

Yagev Buchshtav, z’l, avait 35 ans, il venait du kibboutz Nirim. Il était technicien du son et jouait depuis son plus jeune âge de la guitare et de la flûte traversière. Il était marié à Rimon. Celle-ci a été enlevée avec lui le 7 octobre puis libérée au moins de novembre dernier après 50 jours de captivité.

Alex Danzig, z’l, avait 76 ans, il venait du kibboutz Nir Oz. Il était historien, éducateur et agriculteur. Fils de rescapés de la Shoah, il a fait partie des initiateurs du projet de voyages scolaires à Auschwitz et a travaillé pendant près de 30 ans à Yad Vashem où il a formé des milliers de guides spécialistes de la Shoah. Des otages qui ont été libérées au mois de novembre dernier ont raconté qu’Alex leur faisait des cours d’histoire en captivité pour passer le temps. Hier (21/07) était le jour de son 76e anniversaire.

Que leur souvenir soit béni.

120 otages se trouvent toujours aux mains du Hamas. La mort de 45 d’entre eux a été officiellement déclarée par Israël.