Le parti Yahadout Hatorah le dit haut et fort, Shass a déjà indiqué qu’il ira avec Binyamin Netanyahou, et voici qu’un sondage effectué auprès de la population orthodoxe confirme que ses représentants politiques sont à l’unisson avec leur électorat: 63,5% des personnes interrogées préfèrent que les partis orthodoxes aillent dans l’opposition plutôt que de faire partie d’une coalition dont ferait partie Yaïr Lapid et son parti Yesh Atid. Seul un peu moins d’un tiers (32,5%) pense qu’il faudrait tout de même essayer d’entrer dans une coalition au cas où c’est le parti ‘Hossen LeIsraël qui était chargé de former un gouvernement.

Les orthodoxes n’ont pas pardonné les campagnes électorales démagogiques anti-orthodoxes de Yaïr Lapid ni les mesures qu’il a prises contre ce secteur lorsqu’il fut ministre des Finances.

Et si Binyamin Netanyahou devait quitter le pouvoir pour des raisons judiciaires, ils sont 85,9% à souhaiter que ce soit son successeur au Likoud qui prenne sa place contre à peine 6,7% qui préféreraient que Benny Gantz devienne Premier ministre.

Et à propos du parti de Benny Gantz, certains stratèges craignent que la présence d’Avi Nisenkorn sur la liste ne fasse perdre des voix au parti. Des témoignages sur le terrain indiquent que la présence du président de la Histadrout provoque des réactions négatives, notamment auprès des jeunes.

Si la position des orthodoxes reste inchangée, Benny Gantz serait dans l’impossibilité de former un gouvernement au cas où son parti arrivait en tête le 9 avril prochain. Dans les sondages les plus optimistes, un bloc de gauche obtiendrait entre 45 et 50 sièges et devrait s’allier aux partis arabes pour espérer atteindre les 61 mandats nécessaires.

