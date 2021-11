A l’unisson, le Hamas, l’Autorité Palestinienne et même le Hezbollah ont dénoncé l’annonce de la ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel d’annuler la distinction entre « l’aile politique » et l’aile militaire du Hamas, et de l’intégrer dans la liste des organisations terroristes : « …Malheureusement, la Grande-Bretagne poursuit dans la même voie et au lieu de présenter ses excuses et d’avouer ses erreurs historiques face au peuple palestinien, elle soutient les attentats contre les victimes (sic). La résistance à l’occupation, y compris l’a résistance armée, est un droit prévu par la législation internationale. C’est l’occupation qui est du terrorisme. Le blocus est du terrorisme. La Grande-Bretagne doit cesser d’écouter le narratif et le projet sionistes. Nous appelons à tous ceux qui nous soutiennent en Grande-Bretagne et en Europe à dénoncer cette décision. Le peuple palestinien poursuit son chemin vers la liberté et le retour, qu’elles qu’en soient les victimes. Nous atteindrons nos objectifs plus tôt que l’on puisse s’imaginer ».

L’Autorité Palestinienne, qui craint le Hamas plus que tout, a tout de même condamné elle aussi la décision britannique. Depuis Ramallah, le « ministère » des Affaires étrangères de l’AP a affirmé que cette décision, si elle est adoptée par le Parlement britannique « placera des obstacles sur le chemin d’un accord futur et pour l’obtention d’une accalmie et d’une reconstruction de Gaza ».

Photo Attia Mohammed / Flash 90