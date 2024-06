Les mouvements de protestation contre le gouvernement rebondissent après la démission de Benny Gantz du gouvernement et annoncent l’intensification des manifestations et des actions contre le pouvoir afin d’imposer de nouvelles élections.

L’annonce a été faite cet après-midi (dimanche) par les leaders de plusieurs mouvements d’opposition au gouvernement.

Demain, des actions de protestation sont attendues tout au long de la journée ainsi que des convois vers Jérusalem. À 19 heures, une grande manifestation aura lieu devant la Knesset à Jérusalem, suivie d’une marche de protestation jusqu’à la maison du Premier ministre, rue Aza. Les actions de protestation dans la capitale se poursuivront mardi avec une présence à l’intérieur et à l’extérieur de la Knesset.

La journée de mercredi sera consacrée aux convois de protestation et de manifestation sous le signe ”Stop à l’abandon des otages et de la bordure de Gaza”. Jeudi, il y aura une manifestation devant la maison du Premier ministre à Césarée sous le titre “Stop à l’abandon du Nord”, et en même temps il y aura une manifestation devant la maison du Premier ministre, sur Aza, à Jérusalem. La semaine de protestation se terminera samedi soir avec la manifestation hebdomadaire au carrefour Kaplan et dans 60 autres endroits à travers le pays.