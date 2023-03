Ce jeudi, le Premier ministre doit s’envoler pour Rome pour une visite officielle. Toute une série de rencontres sont prévues vendredi puis Netanyahou et son épouse passeront Shabbat à Rome avant de reprendre l’avion pour Israël.

Les opposants à la réforme judiciaire ont annoncé qu’ils allaient perturber le départ de Netanyahou. Ils ont, dans un premier temps, prévu de bloquer les accès à l’aéroport. Ce faisant, ils vont également empêcher des milliers de personnes d’arriver à l’heure pour leur avion.

Les services du Premier ministre réflechissent à l’option de faire venir le Premier ministre en hélicoptère afin qu’il puisse prendre son avion sans encombrement.

Par ailleurs, une fois que Netanyahou sera dans l’avion, une manifestation sera organisée sur la mer, au moment où il passera au-dessus.

Toujours ce jeudi, des manifestations et blocages sont prévus dans tout le pays, à l’image de ce qu’il s’est passé la semaine dernière et qui avait donné lieu à des scènes de violence entre les policiers et les manifestants.

Les opposants à la réforme ont déclaré: »Tant que le gouvernement nous piétinera, nous augmenterons la puissance de la protestation et nous préserverons la démocratie israélienne. Nous nous dresserons physiquement et moralement contre la destruction de la démocratie israélienne ».