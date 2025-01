Après plusieurs cas de poursuites judiciaires engagées à l’étranger contre des soldats de Tsahal, l’Etat-major a énoncé de nouvelles consignes afin de protéger ses soldats.

Selon un document publié hier (mercredi), l’identité des soldats en-dessous du grade de colonel ne pourra plus être rendue publique. Les médias auront l’obligation de cacher leurs visages et leurs noms.

Ces soldats seront désormais filmés de dos ou avec le visage flouté et désigné uniquement par la première lettre de leur prénom. Tout reportage sur la ligne de front devra obtenir l’aval sécuritaire et juridique de l’armée.

Concernant les officiers à partir du grade de colonel, les demandes d’interview seront examinées et validées au cas par cas.

L’identité des soldats possédant une double nationalité ne pourra pas être publiée, quel que soit leur grade et leur fonction.