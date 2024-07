Depuis le 7 octobre, nous assistons à une offensive je crois inédite de délégitimation d’Israël. Il n’est pas question seulement de relativiser ou même de nier notre droit à nous défendre, à lutter contre les organisations terroristes qui nous ont attaqués dans les conditions que nous savons et continuent de le faire jour après jour notamment dans le Nord d’Israël. Non, c’est bien plus pernicieux et perfide que cela, car il s’agit en fait, j’en suis convaincu, de la dernière étape d’une stratégie qui a été lancée depuis plusieurs dizaines d’années par tous nos ennemis et qui visent en fait à remettre en question le droit d’Israël à exister.

Permettez moi de vous décrire le processus de cette stratégie bien huilée et bien rodée à laquelle les évènements du 7 octobre ont apporté leur dernière touche.

Jusqu’en 1967, grosso modo, l’existence d’Israël n’était pas remise en cause, essentiellement du fait du sentiment de culpabilité immense qui pesait sur l’ensemble de la communauté internationale suite à la Shoa, auquel s’ajoutait également des considérations stratégiques et géopolitiques liées à la décolonisation et à la puissance encore relative, à cette époque, des pays arabes sur la scène internationale.

La guerre des 6 jours change la donne : l’accusation de ‘colonialisme’ commence à pointer, ce qui n’avait pas été politiquement correct de dire à haute voix en 1948 le devient de plus en plus dans les années 70: Israël colonise les territoires palestiniens, ces mêmes territoires qui avaient été annexés purement et simplement avant 1967 par la Jordanie et l’Egypte en violation de la Résolution 181 mais dans l’indifférence absolument totale de la communauté internationale et des bonnes consciences occidentales.

L’accusation de “colonialisme” n’est pas anodine car elle projette sur le peuple juif la faute et le forfait des Européens sur les peuples du Sud permettant ainsi de laisser s’installer le doute sur la légitimité de la présence juive sur cette terre, quelles qu’en soient ses frontières…

Puis on s’en est pris à l’idéologie qui a conduit à la naissance d’Israël, le sionisme que l’ONU déclare solennellement assimiler à un racisme. C’était en 1975.

Mais cela ne suffit pas, l’ampleur des crimes commis à Auschwitz ou à Tréblinka font encore de l’ombre à nos ennemis, c’est pourquoi il leur faut poursuivre dans cette stratégie et retourner purement et simplement à l’encontre du peuple juif le statut de leurs bourreaux d’hier.

C’est ce que les spécialistes du nouvel antisémitisme ont appelé la “nazification” d’Israël: les soldats de Tsahal se conduisent comme les SS, Gaza est un camp de concentration, l’armée de l’air israélienne est la nouvelle Luftwaffe, etc…

Mais ces références datent un peu, il faut les moderniser : la seconde guerre mondiale est trop lointaine pour les jeunes générations: la lutte des Noirs sud-africains contre les discriminations qu’ils ont subies est plus récente; alors allons-y, projetons sur Israël et sur le peuple juif le crime abominable de l’Apartheid faisant fi de la réalité de l’intégration de la communauté arabe au sein de la société israélienne qui est exactement le contraire de l’Apartheid.

Colons donc, partout où nous sommes car en fait, pour nos ennemis, nous n’avons rien à faire sur la terre des Palestiniens….

Racistes et pratiquant l’Apartheid, car comment pourrait-il en être autrement pour des colonisateurs étrangers venus occuper la terre d’un peuple démuni et opprimé.

Vous avez dit victimes de la Shoa ? Mais regardez donc, ils se conduisent exactement ou peut-être même pire, que les Nazis avec les mêmes desseins et les mêmes méthodes.

Et puis, il manquait au tableau une accusation de taille, la pièce maitresse si vous me permettez l’expression : le génocide.

Nous sommes en train de commettre un génocide. Ni plus, ni moins.

Non pas un carnage, un massacre ou une boucherie mais un GENOCIDE c’est-à-dire l’extermination de masse planifiée et orchestrée d’un peuple entier, le peuple palestinien hissé au rang de victime ultime, par le peuple juif désormais érigé en bourreau suprême de notre époque.

Voila le tableau est complet: les Palestiniens ont remplacé les juifs dans les bonnes consciences occidentales et il est donc maintenant possible de haïr les Juifs en toute légitimité et en toute impunité.

C’est cette outrance que les presque 80 députés de la France insoumise vont continuer de promouvoir inlassablement dans les mois qui viennent.

Daniel Saada était ambassadeur d’Israël en France