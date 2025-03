La grogne contre le Hamas dans la Bande de Gaza prend de l’ampleur et les critiques se font désormais à visage découvert.

Ainsi, hier (mardi), des manifestations ont eu lieu dans les rues et les notables de Beit Lahia dans le nord de la Bande de Gaza ont déclaré face caméra leur ras-le-bol du Hamas.

»Les gens ne veulent pas le pouvoir du Hamas », affirment-ils, »Le pouvoir du Hamas est terminé. Tous les gens que vous voyez ici, les enfants, les femmes, les personnes âgées, plus personne ne veut du pouvoir du Hamas. Ce pouvoir a détruit nos maisons, a exilé des gens. C’est pourquoi tout Beit Lahia, les notables et les jeunes sont ensemble pour mettre fin au pouvoir du Hamas à Beit Lahia ».

Un autre dit: »Nous appelons tout le monde à se dresser contre le pouvoir oppresseur. Nous voulons vivre et faire grandir nos enfants. A ce rythme, dans deux ou trois ans tout le monde sera mort. Il ne restera rien, pas un seul homme, pas une seule pierre, pas un seul arbre. Pour nous, que les Soudanais ou les Africains nous gouvernent. Peu importe, nous voulons vivre. Nous voulons une vie juste et honorable comme tous les autres peuples du monde. Il n’y a pas de peuple plus oppressé que le peuple palestinien par nos propres hommes, pas par les autres. Par nos propres hommes, nous faisons une erreur, une erreur, une erreur ».

Il s’agit d’un cap qui a été franchi puisque jusqu’à maintenant personne n’osait critiquer le Hamas face caméra avec autant de véhémence.