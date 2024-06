Les mouvements de protestation contre le gouvernement veulent faire monter d’un cran leurs actions pour faire tomber la coalition.

Après le succès très mitigé de la ”semaine d’opposition” décrétée la semaine dernière, Moshé Radman et ses partenaires lancent un appel à une grève générale ce jeudi: ”Le public doit prendre la situation en mains et ne pas se rendre au travail ni envoyer les enfants à l’école ce jeudi”. Puis évoquant l’absence de coopération du secrétaire général de la Histadrout, Arnon Bar David, il a déclaré: ”Peut-être que le public doit expliquer au secrétaire général de la Histadrout, Arnon Bar David, à quel point le fossé est profond et proche”.