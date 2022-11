Julien Bahloul, ancien porte-parole de Tsahal et influenceur à propos de l’incident au cours duquel un soldat Guivati a frappé un militant d’extrême-gauche : « Ces militants souvent européens filment les soldats tandis que des extrémistes de gauche israéliens traitent les soldats de « nazis » dans l’espoir que l’un d’eux se vexera et ripostera. Tout est mis en scène dans ce but ».