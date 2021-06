Le chef de cabinet de l’Autorité Palestinienne Muhamad A-Shtiyeh a accordé une interview à la chaîne qatarie Al-Jazeera. Sur la question des tensions à Jérusalem, il a affirmé – avec raison – que Jérusalem est au coeur du conflit israélo-palestinien puis a déclaré : « Depuis 1967 avec l’occupation de la Rive occidentale et de Jérusalem, Israël a effectué de nombreuses fouilles sous la mosquée Al-Aqsa dont aucune n’a attesté d’un lien quelconque avec un temple juif ou quelque chose de ce genre… ».

Non seulement un mensonge éhonté mais en plus une contradiction flagrante avec l’expression arabe Bayt el-Maqdes, qui correspond à l’hébreu « Beit Hamikdash » et le références au Temple de Salomon dans le Coran !

La négation de l’existence des Temples de Jérusalem ainsi que celle de tout lien historique entre le peuple juif et la terre d’Israël font partie de l’arsenal classique et bien rempli de la propagande « palestinienne » destinée à délégitimer l’existence d’un Etat juif.

Photo Wikipedia