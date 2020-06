L’ambassadeur de l’Etat artificiel de Jordanie a « menacé » Israël au cas où le gouvernement mettait en route le processus d’extension de la souveraineté. Ghassan Madjali a menacé de « retourner » à Amman. Une annonce qui fait trembler les murs à Jérusalem…!

Il s’agit en fait d’un geste symbolique déjà fait par le passé lorsque les autorités jordaniennes n’étaient pas contentes.

L’ancien ambassadeur d’Israël à Amman, Oded Eran a voulu tempérer les choses : « Certes, l’ambassadeur retournera chez lui et le royaume gèlera ses relations avec l’Etat d’Israël. Mais il y a des choses qu’il ne pourront pas faire, comme par exemple baisser le niveau de la coopération israélo-jordanienne dans les domaines de l’eau et du gaz ». Effectivement, dans les relations entre les deux pays, la Jordanie à énormément plus à perdre qu’Israël sur le plan économique en cas de refroidissement des relations.

Ce qui n’empêche pas les autorités du royaume Hachémite de se permettent d’adopter sans cesse une attitude arrogante et effrontée envers Israël concernant cette question ou celle de la gestion du Mont du Temple.

Israël n’est pas un « Etat-dhimmi ».

Photo Twitter