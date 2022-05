L’échec des deux motions de censure présentées hier à la Knesset par l’opposition est à mettre au crédit de la liste arabe unifiée, qui les deux fois, a voté contre.

Ce matin, cette coopération entre la coalition et la liste anti-sioniste d’Ayman Oudeh et Ahmed Tibi, fait parler.

D’abord, se pose la question de la contrepartie face à un tel soutien. On parlerait d’une compensation financière de quelques dizaines de millions de shekels.

Nous ne voulons pas d’un gouvernement où Ben Gvir serait le ministre de la Sécurité intérieure

Par ailleurs, les membres de Yesh Atid ne cachent pas leurs intentions. Pour eux, il est nécessaire de s’appuyer sur la liste arabe unifiée parce que le gouvernement doit, à tout prix, se maintenir. Ainsi, Elazar Stern, ministre des Renseignements, a déclaré: »Malgré la situation complexe entre nous et la liste arabe unifiée, nous avons besoin que le gouvernement tienne. Les citoyens israéliens ne veulent pas de nouvelles élections, ils se souviennent de ce qui se passait ici lors des dernières campagnes électorales quand il n’y avait pas de budget. Nous ne voulons pas d’un gouvernement où Ben Gvir serait le ministre de la Sécurité intérieure ».

Le président de la coalition par intérim, Boaz Toporovski a déclaré qu’il n’excluait aucune coopération politique afin de faire passer les lois de la coalition. Outre une collaboration avec la liste arabe unifiée, il a expliqué que la coalition sera prête à soutenir certaines lois de l’opposition afin de créer une relation de confiance. Dès demain, la coalition devrait voter en faveur de lois proposées par les partis orthodoxes.

Du côté de la liste arabe unifiée, on affirme qu’on ne souhaite pas la survie de ce gouvernement et que les députés voteront en faveur de la dissolution de la Knesset.

Le Likoud réfléchit à déposer une loi dans ce sens demain. Avant de prendre sa décision, il attend le résultat de la réunion du conseil des sages de la Shoura, autorité spirituelle du parti Ra’am, qui doit se réunir aujourd’hui afin de débattre de la poursuite de la participation du parti à la coalition.

Par ailleurs, le risque est que la loi ne passe pas et dans ce cas, suivant le réglement de la Knesset, une telle proposition ne pourrait plus être faite dans les six prochains mois.