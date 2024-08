Les Etats-Unis, le Qatar et l’Egypte ont publié une déclaration commune dans laquelle ils appellent Israël et le Hamas à signer la proposition d’accord qui se trouve sur la table.

Les présidents américain et égyptien et l’émir du Qatar ont déclaré qu’il ne fallait pas perdre de temps et que les parties devaient éviter de retarder l’aboutissement de l’accord. Ils ont invité les parties à reprendre les négociations le 15 août au Caire ou à Doha pour se mettre d’accord sur les derniers détails et mettre en oeuvre l’accord qui permettra la libération des otages et l’obtention d’un cessez-le-feu.

Le cabinet du Premier ministre Netanyahou a annoncé ce matin (vendredi) qu’une équipe de négociations serait bien envoyée par Israël le 15 août pour finaliser l’accord.

Un responsable américain a estimé: ”Nous ne nous attendons pas à obtenir un accord dès jeudi prochain. Ce n’est que le début. Il est urgent de relancer le processus”. Il a reconnu que des désaccords importants existaient encore sur quatre ou cinq sujets. Mais selon lui une médiation est possible par l’intermédiaire de l’Egypte et du Qatar. ”Nous avons eu des discussions profondes avec les Israéliens cette dernière semaine. Nous pensons qu’il y a moyen d’avancer. Israël et le Hamas devront faire des compromis. La plupart du travail a été fait et il y a un accord sur la table. Un accord est possible. La vie d’êtres humains est en jeu”.