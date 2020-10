Malgré toute les dénégations répétées, les manifestations anti-Netanyahou qui se déroulent ne sont pas « spontanées » mais leurs organisateurs ont bel et bien l’intention de traduire leur mouvement sur le plan politique.

Au mois de septembre, un nouveau parti a été inscrit par le Prof. Oudi Shapira au registre des partis politiques sous le nom de « Parti démocrate, pour la liberté, l’égalité et la solidarité ». Sur le site Internet ouvert au nom de son parti, ses fondateurs disent vouloir « ouvrir une maison politique pour les manifestants quels qu’ils soient et amener un changement démocratique réel dans la société israélienne ». Etrange définition de la démocratie de la part d’un mouvement qui dit vouloir manifester jusqu’à ce que le Premier ministre quitte le pouvoir, sans passer par des élections !

Apparemment, le groupe qui se trouve derrière cette initiative a pour nom « Forteresse démocratique », qui regroupe environ 120 hommes d’affaires, anciens officiers et responsables d’agences de renseignements et universitaires. Ce groupe finance notamment les organisations « Drapeaux noirs » et « Ein Matzav » qui mènent les manifestations anarchistes. L’ancien Premier ministre Ehoud Barak est très impliqué dans ce développement politique.

