Les habitants de Bné Brak ont montré qu’ils avaient le sens de l’hospitalité.

Ils ont accueilli les manifestants qui venaient protester contre la réforme judiciaire et contre la société orthodoxe avec des boissons, du tchulent et des fleurs.

Dans une rue adjacente au tracé, avait lieu l’intronisation d’un Sefer Torah. Les fidèles ont fait un crochet par la manifestation pour partager cet événement avec les manifestants.

L’un des moments les plus forts a été capté par une habitante de Bné Brak. Alors que les riverains faisaient entendre le chant »Chalom Alehem », en cette veille de Shabbat, dans la rue où avaient lieu les manifestations, un des manifestants s’est subitement arrêté et a commencé à pleurer à chaudes larmes. Il a confié à la personne qui l’a filmé que lorsqu’il a entendu cet air, il avait pensé à son père décédé et à l’importance qu’il accordait à l’amour entre Juifs.

Alors, il y a bien eu quelques joutes verbales entre les manifestants et les résidents orthodoxes de Bné Brak, les manifestants étaient arrivés avec des slogans hostiles et quelques drapeaux LGBT. Mais finalement ce sont ces images qui resteront gravées dans les esprits.

En début de soirée, les manifestants se sont dispersés dans le calme.