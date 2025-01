Voici les images des moments forts de la libération des quatre otages et de leurs retrouvailles avec leurs proches ce samedi.

Sur ces images, on voit les parents des otages assister en direct à la télévision à leur transfert dans la bande de Gaza des mains du Hamas aux équipes de la Croix-Rouge. Puis environ une heure plus tard est venu le moment tant espéré des retrouvailles. D’autres images publiées par l’armée israélienne montrent le moment où les quatre jeunes femmes sont confiées par la Croix-Rouge aux forces de Tsahal. Sur une autre séquence, on voit les ex-otages durant leur transport en hélicoptère jusqu’à l’hôpital Beilinson, qui écrivent des mots d’amour et de remerciement sur une ardoise mise à leur disposition par l’armée.