Que le mouvement légitime de protestation sociale dû à la crise du Corona ait été confisqué par des milieux gauchistes et anarchistes n’est plus un secret. Les slogans d’une rare violence envers le Premier ministre et sa famille tout comme les agressions envers des policiers ou des journalistes, sans rapport aucun avec la conjoncture sociale, en sont une preuve. Mercredi, une révélation vient confirmer cette tendance qui indique une évolution inquiétante d’une partie de la société israélienne, celle qui est frustrée d’avoir perdu le pouvoir et de ne plus arriver à le reprendre par les voies démocratiques.

L’ancien directeur du Shin Bet, Carmi Gilon, a lancé avec un petit groupe de personnes une campagne de collecte de fonds en faveur d’Amir Haskel, général de réserve devenu l’une des icônes de ce mouvement. De ce groupe fait également partie Prof. Rivka Carmi, ancienne doyenne de l’Université « Ben Gourion » connue pour ses idées très à gauche. Le but affiché de cette collecte est clair : « Pour permettre la poursuite de cette occasion unique de poursuivre et renforcer le mouvement dirigé contre l’accusé » (Binyamin Netanyahou).

Carmi Gilon fut en poste lors de l’assassinat d’Itshak Rabin mais n’a jamais été inquiété pour n’avoir pas su empêcher ce drame. Par contre, il fut l’un des plus grands détracteurs de Binyamin Netaynahou, l’accusant d’avoir été l’un des responsables de l’assassinat de l’ancien Premier ministre. Ce qui ne l’empêche pas aujourd’hui de lancer un appel de fonds pour financer des manifestations lors desquels des appels au meurtre sont scandés contre l’actuel Premier ministre!

Photo Flash 90