Un agent des services de renseignements britanniques MI-5 infiltré depuis vingt ans dans les rangs de la Nouvelle IRA nord-irlandaise à révélé les liens qui unissent le Hezbollah et cette organisation terroriste.

Il s’avère que sous l’égide de la Force Quds iranienne, le Hezbollah fournit de l’argent et des armes en grande quantité à la Nouvelle IRA pour combattre l’armée anglaise. Alors que l’IRA historique avait déposé les armes après le fameux traité de paix de 1998, une partie de ses membres n’ont toujours pas accepté ce compromis et veulent poursuivre le combat jusqu’à l’indépendance totale de l’Irlande du Nord. C’est ainsi qu’en 2012 est née la « Nouvelle IRA » qui a déjà revendiqué des attentats contre des objectifs britanniques dont l’assassinat d’une journaliste nord-irlandaise Lyra McKee en 2019.

Selon cet agent du MI-5, Denis McFadden, placé depuis sous protection de témoin, ces liens auraient débuté en 2017, avec une visite rendue au Liban par une délégation de la Nouvelle IRA.

Fraternité terroriste oblige, la Nouvelle IRA (Saoradh) soutient depuis longtemps le régime des ayatollahs et avait même signé un livre de condoléances à l’ambassade iranienne à Dublin après l’élimination du général Qassem Suleimani par les Américains au mois de janvier. Cette ambassade tient d’ailleurs de lieu de rencontres entre membres du Hezbollah et de la Nouvelle IRA.

L’agent anglais infiltré, qui a déjà permis l’arrestation de dix terroristes, a montré que l’organisation terroriste chiite a déjà fourni des fusils, des munitions et des obus de mortier à sa consoeur nord-irlandaise.

Ces transferts d’argent et d’armement s’effectuent par le biais d’un réseau logistique extrêmement étendu et sophistiqué tissé par l’Iran et le Hezbollah à travers la planète, avec des trafics de drogue, de voitures et de blanchiment d’argent au Proche-Orient, en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. Le Hezbollah est en contact étroit avec les cartels de la drogue en Colombie et au Mexique.

Après ces révélations sur les livraisons d’armes du Hezbollah à la Nouvelle IRA, on ne saurait mieux conseiller au président Emmanuel Macron et à son ministre des Affaires étrangères Jean-Yves le Drihan d’activer au plus vite la DGSE pour voir si ces livraisons sont le fait de « l’aile militaire » du Hezbollah ou de son « aile politique »…

