Avigdor Kahalani, héros de la Guerre de Kippour et ancien ministre de la Sécurité intérieur a confié avoir eu les larmes aux yeux lors qu’il a vu la scène du policier israélien poussé du haut des escaliers par un émeutier arabe sur l’Esplanade du Temple, suivi par des ovations de la foule. Cette scène humiliante a déjà fait le tour du monde par le biais des réseaux sociaux et a provoqué une vague de soutien parmi les musulmans dans le monde.

Face à la paralysie (forcée) de la police, Avigdor Kahalani pose la question : « Israël doit se demander vers où il va et où il sera d’ici dix ans. Je crois que nous allons assister à un effondrement des systèmes (…) Nous avons pris les gens qui sont censés assurer notre protection et nous leur avons tiré le tapis de dessous les pieds (…) Il nous faut impérativement faire un ‘reset’ et faire redemarrer le tout dans notre manière de concevoir l’ordre du jour national. Aujourd’hui, nous mne dirigeons plus, le Néguev ne nous appartient plus (…) Lorsque j’ai vu ce policier attaqué sur le Mont du Temple, si j’avait été son père ou le ministre de la Sécurité intérieure, je n’aurais jamais laissé passer cela. Nous ne combattus plus pour notre liberté ou notre indépendance. Nous avons mis le drapeau en berne (…) Quelque chose est en train de se passer dans notre de pays ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90