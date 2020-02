Après les menaces émises envers Bleu-Blanc par le président de la Liste arabe unifiée, Benny Gantz a réagi par une déclaration faisant montre d’une assurance douteuse: « La Liste arabe unifiée ne siégera en aucun cas dans mon gouvernement car il y a un trop grand fossé politique entre nous ». Il a rajouté que « Bleu-Blanc arrivera à former un gouvernement sans le soutien de la Liste arabe, ni à l’intérieur, ni de l’extérieur »…!

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a immédiatement réagi en accusant Benny Gantz de « continuer à tromper la population israélienne en prétendant qu’il arrivera à former un gouvernement sans le soutien même extérieur de la Liste arabe ». Netanyahou a poursuivi: « Benny Gantz sait très bien que sans les députés arabes il n’a pas de gouvernement, et la preuve, de plus en plus d’électeurs de Bleu-Blanc reviennent vers le Likoud car ils savent que nous avons plus de chances de former le prochain gouvernement sous ma direction ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90