Méïra Barer, rescapée du Vel d’Hiv, nous livre ses sentiments sur l’antisémitisme en France et les clivages en Israël: “J’ai rencontré des amis juifs à Paris et je les ai mis en garde: l’Histoire a prouvé que les Juifs ont toujours attendu qu’il soit trop tard pour partir. Je leur ai dit : n’attendez pas. Ouvrez les yeux et souvenez-vous!”