L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) a lancé en janvier 2023 sa 3ème enquête qui porte sur les perceptions et expériences de l’antisémitisme des personnes juives en Europe. Cette enquête concerne 13 états membres de l’Union européenne, dont la France.

Katharina von Schnurbein, la coordinatrice de la Commission européenne chargée de la lutte contre l’antisémitisme et de la promotion de la vie juive, explique dans les colonnes d’Actualité Juive (numéro 1688) l’importance de cette enquête: »Une grande partie de nos politiques dans le cadre de la stratégie de lutte contre l’antisémitisme reposent sur l’enquête de la FRA. Par exemple, nous mettons actuellement au point une méthodologie à l’échelle européenne pour enregistrer les incidents antisémites car nous savons, grâce à l’enquête, que huit victimes sur dix ne signalent pas de crimes antisémites parce qu’elles ne font pas confiance à la police ou parce qu’elles pensent que de toute façon, rien ne changera. Pour lutter contre ce phénomène, nous

devons rendre l’antisémitisme visible. Il est essentiel de signaler les incidents antisémites. Avec les États membres, nous construisons les structures nécessaires pour que le signalement puisse se faire de manière plus effective. Donc cette nouvelle enquête impactera les cinq prochaines années de politique publique européenne en matière de lutte contre l’antisémitisme et servira de base à notre réflexion et travail. Il est donc essentiel que le plus grand

nombre de Juifs européens y réponde, qu’ils expriment leur perception de l’antisémitisme aujourd’hui afin qu’on puisse en tirer les conséquences et établir des politiques publiques au plus près de leurs besoins. Les objectifs de cette enquête sont de mieux comprendre les tenants et aboutissants de l’antisémitisme en Europe aujourd’hui, tel que perçu par les Juifs d’Europe ».

Cette enquête anonyme a pour objectif de connaître les expériences des participants, à la fois en ce qui concerne la liberté de culte et l’antisémitisme, et de sonder leurs préoccupations en matière de sécurité.

Les conclusions de cette enquête aideront les autorités nationales, les organisations et communautés juives, les institutions européennes, les organisations de la société civile, ainsi que les chercheurs à favoriser la vie juive en Europe et à mieux défendre les droits fondamentaux des Juifs, notamment dans la lutte contre l’antisémitisme.

L’enquête prendra environ 20 minutes mais cet investissement permettra de faire adopter des mesures au niveau européen pour les cinq années à venir !

Sont invités à répondre à l’enquête, toutes les personnes de 16 ans et plus qui se considèrent comme juives et vivent en France. Date limite de participation: 7 juin 2023.

Pour participer cliquez ici.