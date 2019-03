Le retour de l’islam sur la scène politique internationale au cours des dernières décennies a naturellement amené à s’interroger sur le Coran et sur le message qu’il véhicule. En particulier, que ce soit dans le contexte du conflit israélo-arabe ou dans celui d’une coexistence souvent difficile entre juifs et musulmans en Europe, on se pose souvent la question : le Coran prône-t-il la haine, voire le meurtre des Juifs ?

Paradoxalement, depuis le xixe siècle, les plus grands spécialistes de l’islam ont souvent été des Juifs. Meir Bar-Asher, professeur au département de Langue et de Littérature arabes de l’Université Hébraïque de Jérusalem, est de ceux-là. Dans un livre très abordable, Les Juifs dans le Coran, il fait le point sur cette question en l’inscrivant dans la longue durée.

De fait, les Juifs sont très présents dans le Coran, sous différents visages. On parle surtout des banû Isrâ’îl, les« fils d’Israël », c’est-à-dire les Juifs de l’époque biblique. Le Coran reprend l’image qui en est donnée dans la Torah, avec toute son ambivalence : à la fois peuple élu (Coran 2 : 47 et 2 : 122) que Dieu a délivré de la servitude en le faisant sortir d’Égypte et entrer en Terre sainte (Coran 5 : 21), et peuple qui ne cesse de trahir son alliance avec Dieu, depuis le Veau d’or (Coran 5 : 13) jusqu’au meurtre de prophètes. L’objectif du Coran est avant tout de mettre en garde les adeptes de l’islam naissant : sachez que vous entrez en alliance avec Dieu et que, si vous la trahissez, vous serez punis comme l’ont été les fils d’Israël.

On trouve également l’appellation al-yahûd (« les juifs ») pour désigner cette fois les Juifs aux époques postbibliques et surtout ceux que Muhammad a connus à La Mecque et à Médine. Le portrait est dans ces cas-là clairement négatif. En cela, il est notamment l’héritier de l’antijudaïsme chrétien, encore que nombre de passages semblent viser certains groupes juifs précis plutôt que « les Juifs » en général ; ainsi le Coran accuse-t-il « les Juifs » ou « des Juifs » d’avoir falsifié la Torah (Coran 4 : 46) tout en affirmant que « les rabbins et les haverim (en arabe: ahbâr)», à la suite des prophètes, jugent les Juifs conformément à la Torah telle que Dieu l’a révélée (Coran 5 : 44).

Il ressort de tout cela une image complexe, qui reflète en réalité la position historiquement ambivalente de l’islam vis-à-vis du judaïsme, à la fois en continuité et en opposition. Cela s’observe également dans le rapport aux récits bibliques et midrashiques que le Coran reprend, ainsi que dans la pratique religieuse (prière, jeûne, règles alimentaires) et jusque dans le vocabulaire coranique : en effet, le Coran n’est pas écrit en arabe « pur » mais incorpore beaucoup de mots hébreux ou araméens qui faisaient partie du langage religieux de l’époque. À la volonté de se démarquer et de s’affranchir des sources juives s’ajoutent des visées politiques liées aux rapports conflictuels que Muhammad a entretenus avec les juifs à Médine.

Tout ce contexte précis de l’énonciation originelle du Coran s’est perdu au fil des siècles et a, de ce fait, nourri en islam un certain discours antijuif ; encore celui-ci a-t-il beaucoup varié en intensité selon les époques.

À l’heure où les rancœurs se nourrissent d’une ignorance mutuelle, l’ouvrage concis de Meir M. Bar-Asher permet de faire le point sur une histoire complexe mais globalement moins sombre qu’on ne le dit souvent.

LES JUIFS DANS LE CORAN, Meir M. Bar-Asher, éditions Albin Michel, 2019, 278 p., 17 €

Dr Julien Darmon