Me Philippe Koskas, juriste commente les tensions hier durant l’audience de la Cour Suprême et sa décision : “ Nous n’avons qu’une justice et qu’une police. Il ne faut pas ecraser le système judiciaire. Ni considérer les juges comme les ennemis du peuple comme le pensent certains élus israéliens!Cela déchire le tissu de la société israélienne”.