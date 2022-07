Les joueurs de l’équipe de football de l’AS Roma étaient en Israël pour un match amical face à Tottenham. Ils ont profité de ce passage pour se rendre au Kotel.

Ils étaient accompagnés de leur entraineur, José Morinho et du ministre israélien du tourisme, Yoël Razvozov. Ils ont également visité les sites archéologiques autour du Kotel.

Le ministre Razvozov les a invités à revenir et à rester plus longtemps en Israël: »Des dizaines de millions de fans de football dans le monde entier pourront voir la beauté et le caractère unique d’Israël via les réseaux sociaux. Nous espérons que jouer des matchs amicaux en Israël deviendra une tradition et que de nombreuses autres équipes de football viendront jouer dans notre beau pays ».

José Mourinho et Yoël Razvozov

Photos: Ministère du Tourisme