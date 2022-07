Un sondage publié par la chaine N12 s’est interessé aux intentions de vote chez les jeunes de 18 à 25 ans. Le résultat est sans appel: la jeunesse israélienne est à droite.

Voici la répartition des mandats chez les 18-25 ans:

Les sondeurs ont pris le parti de représenter tous les partis en lice, y compris ceux qui ne passent pas le seuil d’éligibilité afin de montrer un tableau complet de la tendance politique de la jeunesse.

Le résultat est net, le bloc Likoud, sionistes religieux et haredim obtient 71 sièges chez les 18-25 ans, soit près de 60% des voix.

Les résultats qui ressortent de ce sondage sont une photographie de la démographie israélienne. Les milieux religieux, traditionnalistes et orthodoxes ont plus d’enfants, donc plus de jeunes en âge de voter sont issus de familles qui soutiennent le bloc de droite. Il en ressort que des partis comme Israël Beitenou ou Meretz sont majoritairement soutenus par des personnes âgées puisque dans ce sondage, ils sont bien en-dessous des intentions de vote dans la population générale.

Autre conclusion intéressante à noter: alors que dans les pays occidentaux, la jeunesse est largement identifiée avec la gauche voire l’extrême-gauche, la jeunesse israélienne est attachée aux valeurs de droite, de nationalisme et d’identité juive.