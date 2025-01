Article de Johanna Afriat pour Actualité Juive numéro 1763

Le salon organisé par Tsahal Connection a connu une affluence record.

De mémoire d’organisateurs, jamais un « Kenes tafkidim » sous la houlette de Tsahal Connection n’avait réuni autant de participants. L’événement, qui a pour objectif d’informer les jeunes francophones des possibilités de service qui s’offrent à eux au sein de l’armée israélienne, a accueilli près de 600 participants le jeudi 12 décembre à Tel Aviv. Au programme de la soirée : rencontres autour d’un buffet, allocutions des organisateurs, et surtout les stands de présentation de très nombreux postes au sein de Tsahal, tenus par des soldats francophones en service au sein de ces unités.

Comme on peut s’en douter, l’engouement sans précédent de ces jeunes s’explique par le contexte de guerre et l’envie de faire leur maximum pour défendre le pays. Raphael Madar, le fondateur et dirigeant de Tsahal Connection, fait état d’une hausse de 300 % des demandes traitées par l’association sur la dernière année.

Samuel, 20 ans, est de ces jeunes français qui ont délaissé un parcours d’études en France pour s’enrôler en tant que « soldats seuls », loin de leur famille. Il a rejoint l’école de préparation militaire (mekhina) francophone Gour Arié à Ashdod en octobre et se dit ravi de son choix, « qui dépasse ses espérances ». Il est venu au salon pour recevoir des conseils sur ce qui pourrait lui convenir au sein de l’armée. S’il aimerait intégrer la police des frontières, il sait que son niveau d’hébreu – encore insuffisant – constituera peut-être un obstacle.

Romy, 18 ans, a fait son Alyah il y a trois mois. Le 7 octobre a été un véritable déclencheur du départ pour sa famille. Elle suit un programme d’intégration incluant un oulpan intensif à l’Université Bar-Ilan et souhaite se renseigner sur les options dont elle dispose au sein de Tsahal. Même chose pour Dovan et Shay, deux lycéens de 16 ans à Mikvé Israël qui ont choisi de se préparer le mieux possible en amont de leur service. Michael, 16 ans également, a beaucoup d’ambition : il se voit pilote ou sniper dans l’armée. Gérard, son père, venu l’accompagner au salon, confie ses craintes : « En tant que parent, je préférerais évidemment qu’il fasse son service dans un bureau, à l’abri, mais je respecterai son choix. »

L’association Tsahal Connection est née en 2015 de la volonté d’anciens soldats francophones d’assister les olim confrontés à la grosse machine administrative qu’est l’armée, dont ils ne maîtrisent pas les rouages. Son site internet est aujourd’hui la plateforme francophone qui fournit les informations les plus exhaustives sur les différents postes et programmes d’intégration de l’armée israélienne. Grâce à des partenariats établis avec Qualita, Ach Gadol et le KKL, Tsahal Connection a peu à peu étendu ses activités. Elle propose notamment un accompagnement personnalisé aux jeunes jusqu’à leur incorporation, ainsi qu’une préparation aux tests écrits, aux entretiens et aux tests physiques.

Raphael Madar met en avant la fiabilité et la transparence qui caractérisent son association. « Notre but est d’orienter au mieux ces jeunes au sein de l’armée, afin qu’ils puissent se diriger vers les postes qui correspondent à leur potentiel et effectuer un service aussi épanouissant que possible. Notre rôle est aussi d’être honnêtes et de leur dire la vérité lorsqu’on pense qu’un poste qu’ils visent ne leur est pas adapté », précise-t-il. Et il ajoute : « Certains jeunes arrivent de France tout feu tout flamme, et nous nous efforçons de les mettre face à la difficile réalité de ce qu’ils vont vivre lors de leur service. »

Tandis que le directeur de Tsahal Connection se félicite de la volonté des olim de se préparer au mieux pour le service militaire, il lance dans le même temps un appel à Tsahal afin qu’elle s’adapte rapidement à la situation : « L’armée doit sans tarder mettre en place les structures nécessaires à l’accueil en nombre de nouveaux immigrants. Il y a urgence. »

Pour contacter Tsahal Connection : https://www.tsahalco.com/

