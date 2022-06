La coupe du monde de football se déroulera cet hiver au Qatar. Seul problème, les Israéliens n’ont pas la possibilité d’obtenir de visa d’entrée pour le Qatar.

Afin de permettre aux fans de foot de se rendre aux matchs de la Coupe du monde, les ministères des Affaires étrangères, des Sports et de la Défense ont travaillé avec la FIFA pour convaincre le Qatar de laisser entrer les Israéliens.

Aujourd’hui, le gouvernement a annoncé que ses efforts ont été couronnés de succès. Les Israéliens pourront donc entrer au Qatar pour voir les matchs de foot. Après avoir acheté leurs billets pour le match, ils devront ouvrir une carte »fan » afin d’obtenir un visa pour le Qatar et réserver un endroit où dormir sur place.

Les négociations entre Israël, la FIFA et le Qatar ne sont pas pour autant terminées. Le sujet encore à régler est celui de la mise en place de vol direct entre Tel Aviv et Doha, qu’Israël tient vraiment à obtenir.

Le ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, a déclaré: »Nous avons aujourd’hui encore réussi un exploit diplomatique qui va combler les supporters. L’amour du football et du sport relie les gens, les pays et la Coupe du monde en novembre nous ouvre les portes vers de nouvelles relations chaleureuses. Je remercie tous les partenaires et attend l’ouverture de la compétition ».