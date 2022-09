Une étude réalisée par l’Institut Politique du Peuple Juif s’est penchée sur le lien entre les Israéliens et les Juifs de Diaspora.

L’étude se basait sur 16 rencontres auxquelles ont participé 301 leaders d’opinion d’Amérique du Nord, d’Australie et d’Israël comprenant un grand groupe de jeunes qui avaient entre 20 et 30 ans.

Le dialogue était mené par le Dr Shlomo Fisher et le Dr John Resky, cadres de l’Institut.

L’étude conclut sur un affaiblissement du lien entre les Juifs de ces régions du monde et les Israéliens. 47% des participants – 60% chez les jeunes – trouvent qu’il existe une grande distance entre les Juifs de Diaspora et les Israéliens. Les Israéliens ont reconnu (à 71%) qu’ils ne connaissaient pas et ne s’intéressaient pas aux besoins des communautés de Diaspora.

38% des participants ont exprimé une forte volonté de nouer des liens personnels et humains avec Israël, y compris avec ceux qui ne partagent pas leurs idées.

Les participants à l’étude ont également fait connaitre leur souhait de voir Israël s’impliquer davantage dans la vie juive en Diaspora et notamment dans les programmes des écoles juives et sur le plan financier. 93% des participants originaires d’Amérique du Nord demandent qu’Israël s’occupe de l’éducation et de la préservation du lien avec l’Etat d’Israël et l’héritage du peuple juif et 54% pensent que l’Etat hébreu devrait intervenir dans les programmes scolaires et fournir une aide financière à ceux qui souhaitent étudier dans des écoles juives ou participer à des colonies de vacances juives.

Il ressort de cette étude un sentiment d’éloignement entre les Juifs d’Amérique et les Israéliens, notamment chez les jeunes mais aussi une envie de voir Israël prendre une place plus importante dans la vie des Juifs en dehors d’Israël.

Le Pr Yedidia Stern, président de l’Institut politique du peuple juif a commenté ces résultats: »Si par le passé, le sentiment naturel partagé par la majorité des Juifs en Israël et en dehors était que nous étions un seul peuple avec un lien fort et clair entre ses composantes, aujourd’hui la jeunesse remet en question cette vision. Les Juifs en Israël et en dehors ne ressentent pas toujours cette solidarité naturelle envers leur prochain juif, en tout cas moins que par le passé. Nous devons agir de manière systématique et méthodique pour un but de long terme – l’unité du peuple juif ».

Le directeur de l’Agence Juive, Doron Almog, s’est montré inquiet: »Nous sommes susceptibles de perdre des millions de Juifs. L’année prochaine, nous devons faire des efforts nationaux pour renforcer et approfondir le lien entre Israël et la Diaspora. Nous vivons une période de polarisation et de distanciation entre les différentes communautés juives de l’autre côté de la mer. Les Juifs de Diaspora veulent un contact personnel et humain avec l’Etat d’Israël ».