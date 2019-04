Le mouvement juif réformé américain a prié (!) pour la victoire du parti Bleu-Blanc. Sa branche israélienne a également été très active dans la campagne pour l’invalidation de la candidature du Dr. Michaël Ben-Ari (Otsma Yehoudit).

Mais après la victoire de Binymin Netanyahou, le chef de file du mouvement, Rick Jacobs a exprimé son inquiétude. Il a dit espérer que le futur gouvernement de droite « ne portera pas atteinte aux Arabes israéliens » et n’étendra pas la souveraineté israélienne à la Judée-Samarie, « acte unilatéral qui rendrait impossible la solution des deux Etats et empêcherait Israël d’exister comme Etat juif et démocratique ».

Tout en félicitant Binyamin Netanyahou pour sa réélection, Rick Jacobs appelle le futur gouvernement à « respecter les valeurs de justice et d’égalité » et à « ne pas approfondir la discrimination dont font l’objet les courants non-orthodoxes ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90