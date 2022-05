Cette semaine, une importante décision économique a été adoptée par 52 députés pour et 0 contre. Il s’agit de l’octroi de dédommagements aux travailleurs indépendants qui ont été touchés par la vague Omicron.

Ces compensations seront versées en une fois après des démarches bureaucratiques allégées.

Elles s’adressent aux commerçants et indépendants dont le chiffre d’affaires a diminué de plus de 35% sur les mois de janvier et février 2022. Elles devraient concerner environ 100000 personnes.

On estime que ces dédommagements s’éléveront à des milliers de shekels pour les petites entreprises et pourront aller jusqu’à 600000 shekels pour les petites et moyennes entreprises.

Cette loi portée par le ministre des Finances Avigdor Liberman et le vice-ministre auprès du Premier ministre, Abir Kara, doit être présentée en deuxième et troisième lectures lundi prochain.

»J’avais promis et – comme toujours – je l’ai fait », s’est félicité Abir Kara (Yamina). « Je suis venu à la Knesset pour me battre pour le simple citoyen, l’entrepreneur, les employeurs qui apportent une valeur ajoutée au monde, à l’Etat et à leurs familles ».

Le prochain projet sur lequel planche Abir Kara est celui du filet de sécurité pour les indépendants. Jusqu’à aujourd’hui, ces derniers se retrouvaient démunis en cas de chômage ou de coups durs. Contrairement aux salariés, ils ne pouvaient pas recevoir d’indemnités. C’est cet état de fait que le gouvernement veut changer. L’idée derrière la loi serait d’utiliser les cotisations que les indépendants prélèvent pour le Bitouah Leumi pour constituer ce filet de sécurité, sans augmenter ces prélèvements.

La loi devrait rapidement être présentée devant la Knesset.