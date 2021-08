Alors que les nombreuses équipes de pompiers déploient tous les efforts depuis dimanche après-midi pour lutter contre les incendies dans les monts de Jérusalem, les flammes progressent vers de nouvelles localités à cause des vents qui soufflent. Le feu a atteint le village de Guivat Yearim et menace le kibboutz Tzuba, Even Sapir, Mevasseret Tzion et Sataf. Une partie des habitants de ces localités ont été évacués et de dizaines d’avions « Canadair » déverses des tonnes d’eau sur les flammes. Les pompiers et la police envisagent désormais un scénario très complexe d’évacuation de l’hôpital Hadassa Ein Karem. La progression des flammes est telle que commandant en chef des pompiers a appelé le ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev afin qu’il sollicite l’aide internationale.

Tamar Sandberg et Ayman Oudeh ont « trouvé » l’origine des flammes…

La ministre de la Protection de l’environnement Tamar Sandberg (Meretz) et le président de la Liste arabe ont trouvé la cause des incendies : les conditions climatiques. Ceci alors que l’enquête penche de plus en plus vers la piste criminelle.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90