Après plus de neuf heures pendant lesquelles les pompiers ont lutté contre plusieurs incendies déclenchés par des roquettes du Hezbollah près de Kiryat Shmona, en Galilée et dans le Golan, les flammes ont été maitrisées.

Les images en provenance du nord hier après-midi et pendant toute la soirée étaient impressionnantes: le feu s’est répandu dans plusieurs endroits, menaçant la ville de Kiryat Shmona ainsi que plusieurs kibboutzim près de la frontière avec le Liban.

La chaleur extrême qui règne en Israël ces derniers jours n’a pas aidé les pompiers qui ont mis plus de 9 heures pour venir à bout de ces incendies. Six pompiers et cinq civils qui étaient venus prêter main forte ont été légèrement blessés après avoir inhalé de la fumée.

A l’heure qu’il est les pompiers luttent encore contre un incendie à Keren Naftali, tous les autres sont éteints.

Ces images du nord en flammes ont suscité beaucoup de critiques envers le gouvernement notamment de la part des députés de l’opposition qui lui ont reproché l’échec de sa politique dans le conflit avec le Hezbollah et la perte de toute une partie du territoire national.

Ainsi, le député Zeev Elkin (Hayamin Hamamla’hti de Guidon Saar) a posté sur son compte X: ”Le nord est en flammes, les tirs du Hezbollah ne font qu’augmenter et s’étendre. A Gaza, Sinouar se sent tellement en confiance qu’il nous dicte ses conditions. Le ministre de la Défense passe son temps à faire des discours menaçants que plus personne ne prend au sérieux. Le Premier ministre est occupé à fixer son voyage aux Etats-Unis. Les membres du cabinet de guerre se battent entre eux. Le gouvernement ”de la faiblesse totale”! Il est temps de vous réveiller et de vous ressaisir, ou alors démissionnez et laissez la place si vous n’êtes pas capables!”.