La chute de la dictature du clan alaouite des Assad après 54 ans de règne despotique et la prise du pouvoir à Damas par un cartel de milices islamistes sunnites en partie liées à Al-Qaida et Daësh vont-elles précipiter la fin de “l’axe chiite” Iran-Syrie-Liban ? Pourraient-elles aussi entraîner une dangereuse multiplication des incidents frontaliers sur la frontière israélo-syrienne ? Pour en parler, Richard Darmon reçoit cette semaine le Dr. Ephraïm HERRERA, spécialiste de l’islam et expert en analyses sur la géopolitique du Moyen-Orient.