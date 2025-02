Les otages libérés ont vécu ce samedi les retrouvailles tant attendues avec leurs proches. Ohad Ben Ami, 56 ans, a retrouvé à la base militaire de Reim son épouse Raz, également kidnappée le 7 octobre et libérée lors du premier accord de trêve conclu en novembre 2023. Ohad l’a prise dans ses bras et lui a dit : « Je suis un quart de poulet, hein ? », faisant allusion à sa maigreur, tandis que Raz lui a répondu : « Mon chéri, tu es beau, je t’aime, comme tu m’as manqué. » Ohad a ensuite retrouvé ses filles à l’hôpital Ichilov de Tel-Aviv. « Comme tu nous as manqué. Tu es le plus fort du monde », lui ont-elles dit.

Au même moment, Eli Sharabi a retrouvé sa mère Hanna et sa sœur Osnat au point d’absorption de Re’im. L’ex-otage ignorait totalement que sa femme et ses deux filles avaient été tuées le 7 octobre. Sa première déclaration à ses proches a été : « J’ai hâte de revoir Lian et les filles. » Plus tard, Eli est arrivé à l’hôpital Sheba enveloppé dans le drapeau israélien. Or Levi a retrouvé son frère et sa mère à Reim avant de revoir son fils de trois ans, Almog, qui l’attendait à l’hôpital. Son épouse Einav a été assassinée à Nova. Celui-ci lui a dit : « Papa, tu as mis du temps pour revenir ! »