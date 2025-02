Voici les photos et les vidéos de la libération de Yarden Bibas, Ofer Calderon et Keith Siegel ainsi que de leurs retrouvailles avec leurs proches. Dans l’hélicoptère qui l’a emmené à l’hôpital, Yarden Bibas a écrit : « Je remercie tout le peuple d’Israël pour son soutien et son aide. J’ai entendu de ma famille à quel point vous vous êtes battus pour moi et je tiens à vous dire un grand merci. Ce n’était pas évident et je vous suis très reconnaissant. Joyeux anniversaire, grand-père ! »