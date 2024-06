Les autorités maldives sont en train de finaliser une législation selon laquelle les Israéliens n’auront plus le droit d’entrer sur leur territoire.

Un amendement à la loi sur l’immigration doit être votée par le parlement et ainsi acter l’interdiction pour les citoyens israéliens de se rendre dans cette destination prisée des touristes.

Par ailleurs, le gouvernement maldive a décidé de nommer un envoyé spécial pour aider les Palestiniens.

Le ministre de la Sécurité intérieure du pays devrait organiser un rassemblement sous le titre « Les Maldives en solidarité avec la Palestine ».

En décembre dernier, après une série de déclarations contre Israël de la part des officiels maldives, le ministère israélien des Affaires étrangères avait exhorté les Israéliens à ne pas se rendre aux Maldives et à ceux qui s’y trouvaient d’en repartir le plus rapidement possible.