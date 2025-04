Le ministre de l’Information du gouvernement yéménite, Mouammar al-Aryani, a déclaré jeudi que les Houthis ont perdu environ 30% de leurs capacités militaires suite aux récentes frappes américaines, selon des informations rapportées par le journal « Asharq al-Awsat ».

D’après al-Aryani, ces attaques ont directement ciblé et endommagé l’infrastructure militaire des Houthis, particulièrement leurs systèmes de lancement de missiles balistiques et de drones. Ces capacités étaient précisément celles utilisées pour menacer les voies maritimes internationales dans la mer Rouge, le détroit de Bab al-Mandab et la mer d’Aden.

« Notre évaluation, fondée sur des sources présentes sur le terrain, indique que les Houthis ont perdu environ 30% de leurs capacités – et ce chiffre continue d’augmenter à mesure que l’opération se poursuit, » a affirmé le ministre. Al-Aryani plaide pour une intensification des frappes et insiste sur la nécessité d’empêcher l’Iran de fournir munitions et assistance aux forces houthies.