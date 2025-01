Les Houthis ont annoncé aujourd’hui (mercredi) la libération de l’équipage du Galaxy Leader, un cargo qu’ils avaient pris d’assaut au mois de novembre 2023, en Mer Rouge.

Aucun de des membres de l’équipage n’est israélien mais le navire appartient à un Israélien, Ramy Unger. Il battait le pavillon des Bahamas, arrivait de Port Saïd en Egypte pour rejoindre l’Inde.

Dès le début de la guerre à Gaza, les Houthis avaient menacé d’attaquer des navires battant pavillon israélien en Mer Rouge, que ce soit des navires affrétées par des sociétés israéliennes ou leur appartenant.

L’organisation terroriste avait appelé les Etats du monde »à faire sortir leurs ressortissants qui travaillent sur ces navires, d’éviter les livraisons sur ces navires et de demander à leurs navires de s’éloigner des navires israéliens ».

Au mois de mars 2024, les Houthis ont annoncé qu’ils avaient confié le sort des membres de l’équipage du Galaxy Leader à l’organisation terroriste du Hamas. Celle-ci avait indiqué qu’ils ne seraient pas libérés tant que la situation à Gaza ne serait pas réglée.

17 Philippins, 3 Ukrainiens, 2 Bulgares, 2 Mexicains et un Roumain, tous membres de l’équipage ont donc été détenus pendant plus d’un an.