Dekel est né au Moshav Bar Giora, le dernier fils de la famille Suissa.

A l’âge de 15 ans, il décide de fréquenter l’internat militaire de l’école Reali à Haïfa – Dekel s’attache aux valeurs que représentent l’école et l’internat, avec discrétion et modestie. Dekel rencontre de vrais amis et apprécie beaucoup son indépendance.

Après avoir obtenu son diplôme, il effectue une année de service à Atlanta, aux États-Unis, par l’intermédiaire de l’Agence juive, dans le but de partager l’histoire d’Israël et de rapprocher la communauté juive de l’amour de la patrie et de l’amour de la Terre.

À son retour, afin de renforcer sa spiritualité, son âme et sa foi, il part étudier à l’école préparatoire pré-militaire d’Eli.

Dekel s’est enrôlé en mars 2020 dans l’unité Maglan et y a exercé les fonctions de sergent.

Puis, il a rejoint la brigade Golani au sein du 13e bataillon en tant que commandant d’un peloton de recrues afin de les former et de leur inculquer les valeurs auxquelles il croyait.

Le 7 octobre, Dekel servait comme commandant de la compagnie opérationnelle du 13e bataillon à l’avant-poste « Pega », au sud de Nahal Oz.

A 6h30 du matin, l’attaque terroriste a commencé, Dekel a rassemblé tous les soldats de l’avant-poste dans la salle à manger qui était une zone protégée. Il était le seul commandant de l’avant-poste à ce moment-là.

Il a dirigé ses combattants et les a positionnés. Les combats ont été acharnés, les tirs incessants contre des dizaines de terroristes.

Ses soldats racontent que Dekel était partout, donnant des ordres, vérifiant leur état et créant un climat de confiance pour ses soldats.

Dekel a même soigné les blessés et a transporté, sous le feu, l’un de ses soldats tué jusqu’à la salle à manger afin qu’il ne soit pas kidnappé.

Lorsqu’il s’est rendu compte que le nombre d’ennemis était trop important, il a décidé de ramener tous ses combattants dans la zone protégée et de se coordonner avec l’Armée de l’Air pour bombarder l’avant-poste. Il s’est assuré que tout le monde était à l’abri et est resté le dernier dans l’entrée de l’avant-poste, où il s’est battu jusqu’à ses dernières forces.

Il a, malheureusement, été tué avec son binôme.

Trois de ses soldats ont également été tués : Itamar Cohen, Lior Azizov et Roy Perry (son binôme). Tous les autres soldats sont rentrés chez eux sains et saufs, grâce au courage et au sens de la responsabilité de Dekel.

L’un des soldats de Dekel qui a survécu aux combats et a été témoin de ses derniers instants a déclaré :

“Il nous a sauvé la vie, il s’est battu avec courage et bravoure jusqu’à son dernier souffle et a tué des dizaines de terroristes”.

Pendant la shiva – le directeur de l’école Reali est venu voir la famille Suissa, avec une pièce que Dekel avait préparée dans un atelier de photographie. Sur la pièce, il y a 2 photos de Dekel face à face – une avec un uniforme et une sans.

Dekel a écrit :

“Ce sont les deux parties de moi-même. D’un côté se trouve Dekel de l’internat et de l’autre Dekel de la maison.” Le défi est de voir que chaque côté est le miroir de l’autre, différent l’un de l’autre mais coexistant dans le même cadre.

Dekel avait compris qu’il existait une différence entre Dekel le guerrier et le commandant et Dekel de la maison, mais les valeurs qu’il portait partout sont celles qui ont forgé sa personnalité, celle qui a été révélée le 7 octobre.

Dekel, z’l, avait 23 ans. Que son souvenir soit béni.