L’alya et en particulier l’arrivée à l’aéroport Ben Gourion sont des moments forts dans une vie. Pour les onze familles qui ont fait leur alya de France, en cet fin d’été qui se sont installées dans le yishouv Brouhin en Samarie, cet instant a été encore plus exceptionnel.

Lorsqu’ils ont débarqué en Israël et qu’ils ont enfin terminé toutes les démarches à l’aéroport quelle n’a pas été leur surprise de découvrir un véritable comité d’accueil dans le hall de l’aéroport. Des centaines d’habitants de Brouhin étaient venus les recevoir avec des drapeaux d’Israël, des chants et des danses.

Les olim sont ensuite arrivés dans les caravanes – préfabriqués- spécialement prévues et préparées pour eux par le yishouv Brouhin et le conseil régional de Samarie. Le président du conseil, Yossi Dagan, était présent pour les accueillir et a posé la mezouza à l’entrée de l’une des caravanes.

Avraham Morali, un des olé, a témoigné au micro d’Arutz 7: »Tout est fait pour que nous nous sentions à la maison ».

Le nombre d’olim qui s’installent en Samarie est en constante augmentation grâce au travail de l’alya de groupe ainsi qu’à la volonté de la région de leur offrir les meilleures conditions pour le début de leur vie en Israël. Yossi Dagan confie son attachement à cette population particulièrement sioniste et la considère comme une force pour développer la Samarie et la présence juive dans cette région.